Нападників затримали вже наступного дня

У Варшаві напали та побили трьох громадян України. Поліція стверджує, що напад трапився через національність. За підозрою в побитті арештували трьох поляків. Про це повідомляє Raport Warszawski.

Інцидент трапився у четвер, 4 вересня, пізно ввечері біля магазину у варшавському районі Бялоленка. Спершу троє поляків напали на трьох громадян України, ображаючи їх за національність, після чого жорстоко побили. Із українцями була жінка, яка зняла бійку на відео та викликала поліцію.

Завдяки відео слідчі встановили особи нападників вже наступного дня. У пʼятницю, 5 вересня, за підозрою у побитті українців поліцейські арештували трьох чоловіків віком 41, 28 та 36 років. Один із них вже був засуджений. Під час обшуку в їх помешканнях виявили наркотики.

Суд взяв усіх підозрюваних під поліцейський нагляд. Їм заборонили контактувати з потерпілими та свідками. За напад за національною ознакою їм загрожує до 5 років позбавлення волі.