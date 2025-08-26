Напис «Тут Польща» на синьо-жовтому графіті у Польщі

На псевдопатріотичних польських сайтах та у спільнотах футбольних псевдофанатів поширюють повідомлення із закликом забирати з автомобілів українські номерні знаки. Це нібито зробить так, що українець повернеться додому по нові номерні знаки й не зможе знову потрапити до Польщі. Gazeta Wyborcza розповіла, що такі оголошення почали з'являтися після концерту російськомовного репера Макса Коржа у Варшаві, коли фанати масово порушували громадський порядок.

На думку авторів оголошень, якщо українці (чоловіки з 18 до 60 років) втратять номерні знаки, то у Польщі їх отримати неможливо, бо автомобілі там не зареєстровані. Відповідно, власник транспорту має їхати до місця реєстрації в Україну. Українські чоловіки бояться виїхати з Польщі через страх бути мобілізованими й закриті кордони на час воєнного стану. Відтак втрата українських номерних знаків означала б додаткові клопоти для водіїв у Польщі. Оголошення поширили різні фанатські сайти, зокрема ресурс ультрасів Polish Hooligans (у фейсбук спільнота має приблизно 300 тис. читачів).

Gazeta Wyborcza пише, що ці дії є наслідком скандального концерту Макса Коржа на Національному стадіоні 9 серпня, коли правоохоронці затримали 109 людей. Фанати репера стрибали з трибун, билися з охороною, а один з відвідувачів концерту розгорнув червоно-чорний прапор. Події на стадіоні викликали хвилю ненависті, яка поширилася на українську діаспору.

Що робити, якщо втратили в Польщі українські номери?

Українська журналістка Галина Халімонік, яка працює в Польщі, розповіла, що українці можуть оформити номерний знак онлайн. Вона радить потерпілим одразу звертатися в поліцію.

«Немає потреби їздити до України – це можна зробити через мобільний додаток. Проблему доставки вирішують перевізники, пошта, друзі та родина. Тому це просто черговий вияв недоброзичливості. Нещодавно я написала статтю про навчання українських дітей у польських школах, зокрема про цькування, ізоляцію та слова: "Чому ви не воюєте?". Це адресують як хлопчикам, так і дівчаткам 13-14 років. Психолог сказав мені, що це про страх, якщо українці не воюватимуть, то полякам доведеться. Звідси береться бажання відправити всіх на війну, щоб захистити себе. Це тваринний, неконтрольований людський страх, який по суті дуже біологічний. "Ти помреш, щоб мені не довелося помирати". І це багато що мені пояснило», – розповіла Галина Халімонік.

Нагадаємо, що Польща вирішила депортувати 57 українців та шістьох білорусів, які порушували порядок на концерті репера Макса Коржа. Також їм заборонили в'їзд до Шенгенської зони. Про рішення депортувати українців 12 серпня повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, поляків шокували численні правопорушення, акти агресії та провокації. 18-річна Ангеліна з Дніпра розповіла журналістам, що до її помешкання 18 серпня о 6:00 прийшли прикордонники, не дозволили взяти особистих речей і згодом депортували до України.

Додамо, що концерт 36-річного репера з Білорусі Макса Коржа у Варшаві відвідали приблизно 100 тис. людей. З початку повномасштабного вторгнення репер не називав росіян агресорами, але виступив проти війни. СБУ у 2016 році заборонила йому в'їзд в Україну через поїздку в окупований Крим. Заборону скасували через рік й 2017 року співак відвідував Київ.