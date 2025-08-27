Журналіст Віталій Мазуренко під час ефіру Polsat News 26 серпня

Заступника головного редактора сайту Obserwator Międzynarodowy («Міжнародний оглядач») Віталія Мазуренка звільнили з посади через його висловлювання про нового президента Польщі Кароля Навроцького. В ефірі телеканалу Polsat News 26 серпня Мазуренко сказав, що Навроцький поводиться як «пахан». Заяву про звільнення журналіста опублікував Obserwator Międzynarodowy вночі 27 серпня.

Редакція наголосила, що не поділяє слів Мазуренка. «Як польський сайт, ми категорично не приймаємо та не толеруємо жодних спроб підірвати авторитет Президента Польщі. Наші цінності ґрунтуються на надійній журналістиці, відповідальності за свої слова та повній повазі до інституцій польської держави та її представників. Ми раді повідомити вам, що ми ухвалили рішення негайно припинити співпрацю з Віталієм Мазуренком. Він також звільняється з посади заступника головного редактора», – заявив Obserwator Międzynarodowy.

Зазначимо, що Віталій Мазуренко брав участь у програмі Debata Gozdyry, яка виходить на телеканалі Polsat News. Він коментував вето президента на закон, за яким українські біженці отримують допомогу, та намір прирівняти червоно-чорний прапор до нацистських символів.

«Риторика та поведінка пана Навроцького – це не президентська поведінка, а радше поведінка пахана. Саме так описують кримінального лідера в російських в'язницях», – сказав Мазуренко.

На слова журналіста одразу емоційно зреагувала ведуча програми Агнєшка Гоздира. Спочатку вона попросила повторити слова, а потім зазначила, що такий термін недоречний. За її словами, порівняння переходить межі. Однак Мазуренко не погодився із зауваженням.

У дискусії також брав участь український депутат від «Євросолідарності» Микола Княжицький. Ведуча програми запитала, чи він дотримується такої ж думки.

«Я не є польським громадянином. Україна зараз потребує підтримки всіх політичних сил, зокрема й Кароля Навроцького. Ми з повагою говоримо про президента Навроцького й прем'єра Туска, про всіх польських політиків, які підтримували і, як я впевнений, підтримуватимуть українців. Ми не вороги. Наші вороги – росіяни», – відповів Микола Княжицький.

Через кілька годин після ефіру Віталій Мазуренко таки перепросив за свої слова у публікації в фейсбук. Він зазначив, що має польське громадянство.

«Як громадянин Республіки Польща, хочу підкреслити, що я поважаю інститути країни на чолі з президентом Республіки Польща. Прошу вибачення у всіх, чиї почуття могли вплинути на мої слова», – написав Мазуренко.

На висловлювання про нового президента відреагувала низка польських політиків. Зокрема, депутат від «Права і справедливості» Себастіан Калета закликав прокуратуру відкрити кримінальне провадження через образу президента. Калета згадав законодавчу ініціативу Навроцького, яка передбачає збільшення терміну, щоб отримати громадянство, з трьох до десяти років.

«Така поведінка українця, який отримав польське громадянство, чітко підтверджує обґрунтованість ініціативи президента щодо продовження терміну постійного проживання в нашій країні до десяти років, після чого лише можна подати заяву на отримання польського громадянства», – вважає Себастіан Калета.

Депутат від «Права і справедливості» Павел Яблонський написав, що Віталій Мазуренко має якнайшвидше вирушити на фронт, щоб «по-справжньому підтримати там свою батьківщину».

Радник Кароля Навроцького в Канцелярії Президента Блажей Побожи також заявив, що слова Віталія Мазуренка підтверджують потрібність законопроєкту Кароля Навроцького про громадянство.

«Польська конституція не дозволяє позбавлення громадянства, але ми маємо право очікувати негайних дій прокуратури відповідно до частини 2 статті 135 Кримінального кодексу [публічна образа президента, яка передбачає до трьох років позбавлення волі]», – написав Блажей Побожи.

Нагадаємо, що 25 серпня Кароль Навроцький заявив, що українці мають більше привілеїв ніж поляки. Президент ветував закон про соціальні виплати та безкоштовну медичну допомогу українцям.

Інавгурація Кароля Навроцького відбулася 6 серпня. У другому турі президентських виборів, який відбувся 1 червня, він переміг Рафала Тшасковського, отримавши 50,89% голосів.

Передвиборчу кампанію Навроцького супроводжувала низка скандалів. Нового президента звинувачували у зв'язках з кримінальним світом. Зокрема, журналісти Onet написали, що Навроцький займався сутенерством в готелі міста Сопот, що поблизу Гданьська. За це президент подав на ЗМІ до суду.

Журналісти сайту wPolsce24 з'ясували, що Кароль Навроцький написав книгу про кримінального авторитета «Сповідь Нікося з-за могили» під псевдонімом Тадеуш Батир. У книзі політик хвалив самого себе як історика. Сайт Wirtualna Polska розповів, що 2009 року новообраний президент був учасником бійки, в якій взяли участь понад сто футбольних фанатів. За словами Навроцького, це були «благородні бої».

Крім цього, прокуратура розпочала розслідування щодо можливого шахрайства, коли Навроцький отримав квартиру у Гданську від пенсіонера. Літній чоловік передав помешкання в обмін на догляд та утримання, але після цього потрапив до будинку соціального догляду. Навроцький заявляв, що всі звинувачення спрямовані на дискредитацію його як кандидата в президенти.