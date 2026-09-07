Ділянка площею 0,013 га на вул. Львівській призначена для будівництва та обслуговування паркінгів і автостоянок

Городоцька міська рада продала земельну ділянку поблизу центру міста під будівництво автостоянки. Ділянку викупив місцевий 76-річний підприємець. Під час торгів вартість землі зросла у понад 15 разів.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,013 га у Городку на вул. Львівська. Ділянку виставили на продаж 6 серпня 2026 року через онлайн-майданчик «Прозоро.Продажі» зі стартовою ціною 52 тис. грн. Торги провели 4 вересня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного.

У торгах взяло участь п’ятеро учасників – Володимир Богаченко, львівська компанія, що займається будівництвом ТОВ «БІК “Сучасний дім”», фірма «Ромус-Поліграф», що належить батькам заступника голови Львівської облради Юрія Холода, ТОВ «Кернекс» та 76-річний місцевий підприємець Володимир Рашевський. Останній запропонував за ділянку 801 тис. грн, що у понад 15 разів перевищує початкову ставку лоту.

Ділянка призначена для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу з переможцем аукціону.

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Як видно з оприлюдненої на торгах інформації, земельна ділянка розташована біля Городоцького районного центру зайнятості. Від місця майбутньої автостоянки близько 1,5 км до центру міста. У пішій доступності звідти – стадіон «Колос», готель, медичні установи, комерційні будівлі та інша міська інфраструктура.

Скриншот з Google maps

За даними аналітичної системи YouControl, 76-річний підприємець Володимир Рашевський зареєстрований як ФОП у 2008 році у місті Городок. Основний вид його діяльності – надання в оренду та експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна.