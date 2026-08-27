Ділянку площею 0,16 га розташована вздовж автомагістралі Київ-Чоп

Солонківська сільська рада продала земельну ділянку за 10 млн грн біля траси Київ-Чоп під розміщення обʼєктів придорожнього сервісу. Ділянку викупила фірма «Любе Авто Маркет», що входить до бізнесової групи колишнього львівського податківця Андрія Дулика.

Йдеться про ділянку площею 0,16 га, що розташована вздовж автомагістралі Київ-Чоп, яка забезпечує транспортне сполучення між Закарпаттям та Львівщиною. Ділянку можна використовувати для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. На продаж її виставили 29 липня через онлайн-майданчик «Прозоро.Продажі» зі стартовою ціною понад 6,7 млн грн.

Торги провели у четвер, 27 серпня, через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Під час торгів вартість ділянки зросла майже удвічі. За купівлю ділянки змагалися двоє учасників – 34-річний львівський підприємець Богдан Нагірний та ТзОВ «Любе Авто Маркет». За підсумком торгів найбільшою стала пропозиція компанії «Любе Авто Маркет», яка запропонувала 10 млн грн, що на 1 грн більше від пропозиції іншого учасника торгів. Невдовзі Солонківська сільська рада підпише з компанією договір купівлі-продажу.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що у березні 2026 року компанія «Любе Авто Маркет» придбала земельну ділянку площею 0,43 га у селі Давидів біля Львова. Ділянка, що розташована поблизу транспортної розв’язки на в’їзді до Львова, обійшлася компанії у 5,9 млн грн та призначена для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій.

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Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю «Любе Авто Маркет» зареєстроване у Львові у 2021 році. Засновником та кінцевим бенефіціаром є Юлія Калмикова. Вона є дружиною колишнього львівського податківця Андрія Дулика, який розвиває мережу автосалонів під брендом «Любе Авто». Компанія займається продажем автівок з-за кордону, зокрема США, Канади, Європи, Китаю та Кореї.

Андрій Дулик працював у Головному управлінні ДФС у Львівській області, був старшим оперуповноваженим у відділі викриття кримінальних правопорушень у митній сфері. А у 2018 році почав займатися бізнесом, пов’язаним із продажем автівок з-за кордону.

До слова, у 2019 році у Львові СБУ провели обшуки в офісах «Любе Авто» та наближеної до неї компанії «Мотолайк». Обшуки проводилися в рамках розслідування про можливі зловживання під час імпорту і подальшого продажу автомобілів з США та ЄС. Йшлося про те, що митники розмитнювали машини, які потім використовували «Любе Авто» та «Мотолайк», за заниженими цінами, через що держбюджет міг недоотримати грошей. А також робили махінації з податковим кредитом. Однак підозрюваними у цій справі виявилися лише митники.