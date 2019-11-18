Поліція розігнала табір протестувальників під грузинським парламентом

Участь у зачистці наметового містечка брали сотні поліцейських зі щитами, в спецодязі та з кийками

У Тбілісі силовики зачистили табір протестувальників на території парламенту, який ті блокували з вимогою призначити дострокові вибори. За участю поліції та сил спецназу, а також машин з водометами правоохоронці зачистили наметовий табір, розташований перед будівлею парламенту Грузії, і звільнили всі входи до будівлі. Про це повідомляють «Новини.Грузія».

Як повідомляється, участь у зачистці наметового містечка брали сотні поліцейських зі щитами, в спецодязі та з кийками.

Спочатку за допомогою щитів поліція витіснила протестувальників, у тому числі і лідерів опозиції. Перед спецоперацією було увімкнено спеціальне звукове попередження. Однак учасники акції заявили, що не збираються розходитися. Вони стали віч-на-віч з поліцією з піднятими руками. Деякі лягли на асфальт. Так вони підкреслювали, що протест носить мирний характер. Деяких активістів виносили з акції на руках. Протестувальники викрикували на адресу поліцейських: «Раби!», «Диктатура!» і «Ганьба!».

Після цього поліція застосувала проти учасників акції водомети.

У поліції пізніше пояснили проведення спецоперації необхідністю забезпечити нормальну роботу парламенту. Однак відразу після розгону біля парламенту кілька сотень співробітників спецназу були спрямовані на зачистку проспекту Руставелі, де також проходила акція протесту. Зазначають, що протести в цьому місці ніяк не заважали депутатам потрапити в будівлю парламенту. На відміну від акції, що відбувалася в столиці Грузії 20 червня цього року, правоохоронці не застосовували сльозогінний газ і гумові кулі.

Лідери опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Європейська Грузія» заявили, що протести триватимуть.

Зазначимо, що протести біля парламенту Грузії почалися після того, як 14 листопада парламент на чолі з правлячою партією «Грузинська мрія» не зміг проголосувати за законопроект про проведення парламентських виборів у 2020 році за пропорційною системою з нульовим виборчим барʼєром.

Опозиція вважає несправедливою нинішню змішану систему виборів - за пропорційною і мажоритарною системою, оскільки це дозволяє правлячій партії отримувати серйозну перевагу на виборах. Наприклад, на виборах до парламенту 2016 року «Грузинська мрія» набрала 48,7% голосів, але отримала в парламенті 115 місць із 150 (77%) і статус конституційної більшості.