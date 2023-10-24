Служба безпеки України заблокувала ще одну схему ухилення від мобілізації

Служба безпеки України викрила у Харкові керівників військкомату та військово-лікарської комісії, які допомагали військовозобов’язаним ухилятися від служби. Про це 24 жовтня повідомила прес-служба СБУ.

За даними слідства, очільниця ВЛК за хабарі вписувала важкі діагнози в медкартки призовників. При цьому її спільник, військком, завіряв своїм підписом висновки про непридатність клієнтів до військової служби за станом здоров’я.

У подальшому ухилянти планували використати підробку для незаконного виїзду за кордон. СБУ вказує, що керівнику військкомату вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів та службове підроблення.

Крім того, злочинні дії керівниці військової медкомісії кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).