У Херсоні на 5 днів вирішили посилити карантинні обмеження. Рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 9 квітня опублікував місцевий новинний сайт «Мост».

Згідно з цим рішенням, з 00:00 10 квітня до 15 квітня включно на території Херсона будуть введені додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи. Буде заборонено:

перебування на територіях загального користування без захисної маски;

прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, крім діяльності з надання послуг зі здійсненням адресної доставки та замовлень навинос, діяльності кафе та літніх майданчиків (наповненість не більше 50%, режим роботи – до 20:00);

прийом відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;

діяльність непродовольчих ринків;

проведення всіх масових, окрім офіційних спортивних заходів (офіційні спортивні заходи можна проводити без глядачів);

прийом відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;

прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування, крім торговельної діяльності зі здійсненням адресної доставки, провадження діяльності з надання фінансових послуг, провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг.

Херсонська область станом на вечір 9 квітня єдина в Україні із «жовтим» рівнем небезпеки. Тобто карантин для такої зони є помірним, але місцева влада має право його посилювати.