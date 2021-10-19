Хуліган вирвав дроти з електрощитів і замалював з балончика таблички

У Києві 31-річний уродженець Полтавської області влаштував погром у приймальні депутатки Київської міської ради від «Слуги народу» Лілії Пашиної. Про інцидент повідомила поліція Києва, а ім’я депутатки, у приймальні якої стався погром, оприлюднила агенція «Інтерфакс-Україна».

За інформацією правоохоронців, інцидент стався у вівторок, 19 жовтня, близько 10:00 у громадської приймальні на вулиці Лютеранській. Помічник депутатки розповів правоохоронцям, що до приміщення увірвався чоловік, розбив скло у вхідних дверях та замалював із балончика таблички. Далі хуліган спустився на нижній поверх, де знаходяться щити електромережі, та вирвав звідти дроти.

«Отримавши повідомлення про подію, спецпризначенці полку поліції особливого призначення № 2, які знаходились неподалік, оперативно затримали 31-річного уродженця Полтавщини та передали слідчо-оперативній групі. Зараз із ним спілкуються слідчі та встановлюють мотиви скоєного», – сказано в повідомленні правоохоронців.

У ньому також зазначається, що під час поверхневого огляду чоловіка слідчі виявили та вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет та балончик з фарбою. Чоловіка затримали, його дії інкримінують як хуліганство. Йому загрожує до семи років в’язниці.