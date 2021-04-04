Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив київських роботодавців, які попри локдаун продовжили працювати у повному обсязі, про штрафи за порушення карантинних обмежень в офісах.

«На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тисячі гривень», – сказав він в ефірі телеканалу «Україна 24» в суботу, 3 квітня, повідомив «Укрінформ».

Рубан наголосив, що у більшості офісів – як державних, так і приватних – порушуються карантинні обмеження.

Чиновник додав, що у разі виявлення порушень на місце будуть направляти правоохоронців.

Як повідомляв ZAXID.NET, у зв'язку зі зростанням захворюваності та смертності від коронавірусу Київ із понеділка, 5 квітня, посилює карантинні обмеження. Проїзд у транспорті буде тільки за спецперепустками. За перепустками працюватиме навіть метро.