Поліція оголосила підозру одному з організаторів схеми

Поліція ліквідувала мережу друкарень у Києві та області, де випускали фейкові медичні документи. Чоловіки використовували фіктивні лікарські висновки, щоб отримувати відстрочку від мобілізації, повідомили у вівторок, 7 липня, у пресслужбі Національної поліції України.

Організатори схеми облаштували кілька офісів, де оформляли підробні медичні довідки для своїх замовників. Фіктивні документи нібито засвідчували наявність у них або їхніх родичів невиліковних захворювань. В результаті військовозобов’язані чоловіки отримували відстрочку від мобілізації.

Організатори схеми створили низку вебсайтів, де інформували про свої послуги, вартість та умови доставки бажаного товару. З клієнтом зв’язувався менеджер, який обговорював всі умови через електронну пошту чи месенджери. Далі документи відправляли замовникам за допомогою логістичних компаній під виглядом анкетних даних. Кошти фігуранти отримували на банківські рахунки фіктивних підприємств або підставних осіб.

За інформацією правоохоронців, працівник офісу щомісяця отримував понад 200 тис. гривень, що становить 10% від загального прибутку друкарень.

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Під час обшуків у друкарнях та місцях проживання фігурантів поліція виявила понад 5 тис. медичних бланків, більш ніж 370 печаток та штампів різних лікарень. Загалом за день в одній друкарні випускали близько 500 підроблених медичних документів.

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Правоохоронці повідомили про підозру одному з організаторів схеми. Йому інкримінують ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Нагадаємо, 3 липня, правоохоронці викрили мережу шахрайських криптообмінників, які працювали у всіх регіонах України. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн.