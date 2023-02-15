Триповерхова будівля давно не використовувалась і поступово руйнувалася

У Самборі завершили капітальний ремонт приміщення колишньої дитячої поліклініки, яку не використовують багато років, а тепер там поселять вимушених переселенців. Тут зможуть розмістити 105 людей, які втратили житло через воєнні дії. Основні витрати взяла на себе Мальтійська служба допомоги.

Як повідомили 15 лютого у Львівській ОВА, у триповерховій будівлі площею майже 800 м2 замінили інженерні мережі, вікна, утеплили фасад, відремонтували дах і кімнати, встановили пожежну сигналізацію, захист від блискавок, відеоспостереження, провели інтернет. У кімнатах є необхідні меблі: ліжка, шафи, тумбочки, а на кожному поверсі – загальні кухні, їдальні, душі, санвузли.

«На першому поверсі розміщена кімната для осіб з обмеженими можливостями, 6 кімнат на 31 спальне місце, 2 душові кімнати-санвузли та вестибюль. На третьому та другому поверхах розміщено по 7 кімнат, в яких облаштовано 74 спальні місця, по 2 душові кімнати-санвузли та кухні», – додали у департаменті економічної політики ЛОДА.

фото ЛОВА

Роботи розпочали у жовтні 2022 року, на них витратили 22,8 млн грн. Інвестором цього проекту є благодійна організація «Мальтійська служба допомоги України», якій допомагала Самбірська міська рада та Львівська ОВА, а також асоціація Aktion Deutschland Hilft.

«Кошти на початку повномасштабної війни в Україні зібрали серед платників податків у Німеччині. На цей проєкт не витратили жодної копійки з обласного чи місцевого бюджетів. Дякую за те, що разом нам вдалося у короткі терміни зробити колосальну роботу», – повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Стан приміщення до початку ремонту (фото ЛОВА)

Як уточнили ZAXID.NET в обласній адміністрації, у прихисток переселять людей, які зараз проживають у дитсадках. Ним буде опікуватися Самбірська міська рада. Загалом у Самбірській громаді зараз проживають близько 3700 переселенців, з них тисяча – діти.

У Львівській адміністрації додали, що коли вимушені переселенці зможуть повернутися додому, цей будинок слугуватиме готелем для юних спортсменів.