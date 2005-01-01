У Литві запустили аналог українського «Миротворця» – проект «Vatnikas»

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 08:214070

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Патріоти Литви запустили власний аналог українського сайту «Миротворець», у списках якого вже вказано понад 150 «небезпечних елементів», повідомив у Fa cebook проект «Миротворець».

«Центр “Миротворець” вітає литовських націоналістів з відкриттям сайту “Vatnikas”. Наші працівники готові надати методичну допомогу і поділитися багаторічним досвідом відлову російського і проросійського деструктивного ватного елемента», – йдеться в повідомленні.

На даний момент на порталі vatnikas.lt («Ватники») фігурують 153 «ворога литовського народу». Примітною рисою сайту є те, що в ньому є звичайні громадяни Литви, помічені в сепаратистських висловлюваннях або діях.

Раніше Департамент міграції Литви склав свій власний аналог "списку Магнітського" з 49 громадян Росії, яким через порушення прав людини і відмивання грошей заборонено в'їзд в країну.

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