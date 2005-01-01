Литва склала список 49-ти нев'їзних росіян за «законом Магнітського»

Закон Магнітського підписала президентка Литви Даля Грібаускайте у листопаді

Міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас з 12 січня заборонив в'їзд у країну 49-ти громадянам Росії, викритих у порушенні прав людини і відмиванні грошей. Список затверджений на підставі т.зв. «закону Магнітського», який набрав чинності в Литві з 1 січня, передає «Радіо Свобода».

У литовському зовнішньо-політичному відомстві заявили, що список складений після консультацій з іноземними партнерами. Закон Магнітського був підписаний президентом Литви Далею Грібаускайте 27 листопада 2017 року. Президент республіки заявила, що закон повинен сприяти припиненню порушень прав людини, та операцій з «брудними грошима».

Під заборону потрапляють особи, включені в національний список небажаних іноземців, складений державою-членом Євросоюзу, Європейської асоціації вільної торгівлі, державою-членом НАТО.

Список, прийнятий парламентом Литви, містить 44 прізвища. Серед них глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, заступник голови Слідчого комітету при МВС, який керував справою Магнітського, генерал-майор Олег Логунов, судді, які прийняли рішення по справі Магнітського Олена Сташина, Олексій Криворучко, Світлана Ухнальова, Сергій Подопригоров, керівництво Московської податкової інспекції, викрите Магнітським в масштабній махінації з бюджетними коштами.

Зазначимо, що Литва – це п'ята держава, яка прийняла цей правовий акт – після США, Великобританії, Канади та Естонії. Списки постійно поповнюються. Наприклад у грудні 2017 року Міністерство фінансів США розширило глобальний «список Магнітського» - туди додали, зокрема, главу Чечні Рамзана Кадирова, сина генпрокурора Росії Артема Чайку і старшу дочку покійного президента Узбекистану Гульнару Карімову.