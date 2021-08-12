На своєму робочому місці Василь Милусь наклеїв плакати з пам'ятками для сторожа та історією професії

У луцькій школі №27 хочуть звільнити сторожа через його надмірну скрупульозність та відповідальність. Напарники чоловіка цього ентузіазму не поділяють та відмовляються з ним працювати. На знак протесту проти звільнення чоловік обіцяє оголосити голодування. Щоправда, остаточне рішення про звільнення сторожа прийме новий директор, якого поки що не призначили.

Як повідомляє 12 канал, у минулому Василь Милусь був викладачем в університеті, але звільнився за власним бажанням. Нині він працює сторожем у школі №27, оскільки інших вакансій чоловіку на пенсії знайти не вдалося. Свою роботу колишній викладач виконує бездоганно: ночами декілька десятків разів обходить територію, не лягає спати і закликає до такої ж відповідальності своїх напарників. Але колегам такий ентузіазм не подобається. За словами завгоспа, вже троє людей відмовились працювати разом з Василем Милусем. Через це чоловіка хочуть звільнити.

«Я буду пропонувати звільнити його по закінченню трудової угоди. Чи вирішить це питання позитивно директор, чи ні – мені невідомо. Не я вирішую в кінцевому рахунку, а вирішує директор. Директора на даний час немає», – розповів завідувач господарською діяльністю школи Василь Подоляк.

Натомість Василь Милусь обіцяє боротись за робоче місце. «Я буду консультуватися з юристами, як то зробити – чи то в департамент освіти, чи то в міську раду. І прив’яжу себе ланцюгом, голод оголошу. А що мені робити? За ту мізерну пенсію 2300 я не виживу», – каже чоловік. Остаточне рішення про звільнення чоловіка прийматиме новопризначений директор школи.