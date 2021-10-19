Характерною ознакою інфікованої картоплі є нарости, які з'являються на плодах, корені або навіть на стеблах

На Волині вдруге в цьому році запровадили карантин через рак картоплі. Хворобу виявили на одному з полів у селі Борохів Луцького району, яке належить місцевому підприємцю. Йдеться про ділянку, площею сім гектарів. Згідно з розпорядженням голови РДА, чоловік повинен знищити уражений врожай, а в подальшому змінити сівозміну, обробити грунт та висаджувати на цій території стійкі до хвороби сорти картоплі.

Як повідомила Держпродспоживслужба області, карантин запровадили у селі Борохів Луцького району. Йдеться про поле, площею сім гектарів, яке належить місцевому підприємцю Максиму Климчуку. Рак картоплі виявили працівники Держпродспоживслужби 13 жовтня.

У розпорядженні голови Луцької РДА Володимира Кеца від 18 жовтня йдеться про те, що знищити уражений врожай картоплі власник поля повинен самотужки. Також він повинен змінити сівозміну та в подальшому висадити на полі стійкі до хвороби сорти картоплі. Транспорт та сільськогосподарську техніку, яка перетинатиме межі карантинної зони, необхідно буде обробляти хімічними препаратами.

У документі також зазначено, що протягом двадцяти років з моменту запровадження карантину на цій території заборонено вирощувати насіннєву картоплю.

Це не перший випадок раку картоплі на Волині. Раніше ZAXID.NET повідомляв про карантин у селі Жиричі Ковельського району, де працівники Держпродспоживслужби також знайшли інфіковану картоплю в місцевого фермера. Щоправда, там обмеження стосуються лише одного гектара поля.

Вперше в Україні рак картоплі виявили у 1935 році. Хворобу викликає грибок synchytrium endobioticum, який може зберігатись у грунті до 40 років. Розповсюджується захворювання повільно, лише через уражені бульби, або ж через часточки грунту на них. Візуально таку картоплю можна ідентифікувати за наростами, які з'являються на плодах, корені та навіть стеблах і квітах.