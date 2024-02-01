У четвер, 1 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

На що Львів витрачатиме гроші. У міськраді обговорюють бюджет розвитку.

Подвір'я відновлять. Архітектори розробляють проект внутрішнього двору будинку на Стрийській.

Задля вшанування героїв. У школі №86 відкрили меморіальні таблиці п'ятьом загиблим захисникам, які там навчалися.

«Стань голосом полонених». У Львові рідні захисників Маріуполя влаштували акцію-розколяду.

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