У львівській мерії розповіли про оновлення подвір'я на Стрийській, куди прилетіли ракети
Новини Львова від ZAXID.NET за 1 лютого
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У четвер, 1 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- На що Львів витрачатиме гроші. У міськраді обговорюють бюджет розвитку.
- Подвір'я відновлять. Архітектори розробляють проект внутрішнього двору будинку на Стрийській.
- Задля вшанування героїв. У школі №86 відкрили меморіальні таблиці п'ятьом загиблим захисникам, які там навчалися.
- «Стань голосом полонених». У Львові рідні захисників Маріуполя влаштували акцію-розколяду.
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