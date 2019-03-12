У Львівській облраді підсудну призначили на керівну посаду

Скандал в обласному геріатричному пансіонаті. Заклад розташований на вул. Медової Печери, 71 у Львові. В установі – нова заступниця директора, на яку відкрите кримінальне провадження. Ореста Фасоляк раніше працювала сільською головою села Воля, що на Старосамбірщині. Там розповідають: після її каденції зникли бухгалтерські документи. А землі громади загадковим чином стали приватними.

Село Воля Старосамбірського району. Саме тут колись сільською головою була Ореста Фасоляк.

«Землі одні були продані – то найболючіша тема, яка була в нас зараз і яка залишається досі. Дуже багато земель, гектарами продані. Продалася тваринницька ферма. Людське майно. Де було підроблено протокол зборів пайовиків», – розповів теперішній очільник села Ігор Владичак.

Найбільше людям болить продана в урочищах земля. Раніше сюди вільно їздили на гриби й відпочивати. А нещодавно управлінці заглянули в кадастрову карту, а ділянки перед заїздом до села вже стали приватними.

«Ми стали піднімати ту всю інформацію, звернулися до депутатів, щоб вони підтвердили, чи вони голосували за такі питання і чи взагалі такі питання обговорювалися. Ми маємо від них письмову заяву, що по таких питаннях не голосували, що ті питання ніколи не розглядалися на сесії», – пояснила юристка Світлана Дик.

Зараз Турківський суд розглядає справу Орести Фасоляк. Жінці інкримінують службове підроблення та зловживання службовим становищем. Проте із середини лютого вона стала заступницею директора геріатричного пансіонату у Львові. Кандидатуру погодили в обласній раді.

«Є в нас презумпція невинності. І казати, що людина вчинила злочин чи в чомусь винна, можна виключно на підставі вироку суду. Таких даних у нас немає. Тому кажу: ми слідкуємо за тим, як розвиваються ці події і будемо відповідно реагувати», – пояснив директор управління майном спільної власності ЛОР Віктор Кусий.

На цю посаду колишню сільську голову Волі призначив Микола Модь – директор пансіонату. А тепер свого рішення управлінець не коментує.

Хоч раніше в коментарі для іншого телеканалу Микола Модь казав: на посаду заступника вже має кандидатуру. Тож проти призначення Орести Фасоляк.

«У мене посада заступника директора майже рік була вакантна. А на цю посаду виконуючого обов'язки я призначив нашого працівника Ольгу Іванівну Кравець, яка успішно справляється з цими обов'язками. Я пропоную, в принципі, ставити Ольгу Іванівну», – сказав Микола Модь в інтерв'ю телеканалу НТА.

Опозиція в облраді припускає: директора геріатричного пансіонату до цього призначення змусили. А причина – в землі довкола геріатричного пансіонату. Ще у 2010 році тодішній голова області Микола Кміть передав 2,5 га землі у користування маловідомій громадській організації. А дев'ять років по тому суд постановив повернути ці землі громаді. Проте зараз під загрозою – ще понад 11 га.

«Там є велика паркова зона, де, власне, прогулюються дідусі і бабусі, які там мешкають. І я думаю, що ціна питання, власне, ті землі. І тому і голові Львівської обласної ради, і тим людям, які з ним це роблять в унісон, дуже важливо, щоб в складі керівництва геріатричного центру була їхня людина», – вважає депутатка Львівської облради Парасковія Дворянин.

Натомість Ореста Фасоляк звинувачення відкидає. Усі інкриміновані статті вважає наклепом. Каже: за сімнадцять років каденції ані ділянок не продавала, ані службових документів не знищувала.

«Я вважаю, що за цей період часу я не мала жодної корупції, не мала жодної скарги, я від людей не взяла жодного разу грошей. Ви розумієте? В мене немає бізнесу, я, напевно, найбідніша голова у Старосамбірському районі», – каже Ореста Фасоляк.

Поки що Оресту Фасоляк призначили на випробувальний термін – він триватиме до квітня.