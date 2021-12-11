Напередодні львівські синоптики попередили про ранковий туман видимістю 200-500 м

У міжнародному аеропорту «Львів» через ранковий туман 11 грудня затримуються кілька рейсів. Поки що повідомлено про затримку 6 рейсів трьох авіакомпаній.

Відповідно до онлайн-табло, затримуються рейси Ryanair з Каунаса (мав прибути о 8:55), Кракова (9:10), Неаполя (9:20), рейси SkyUp з Хургади (9:05) і Шарм-ель-Шейха (10:15), а також рейс Turkish Airlines зі Стамбула (9:10).

Відповідно, так само на відліт затримуються рейси Ryanair до Венеції, Кракова та Неаполя.

Додамо, що у львівському аеропорту вже три роки працює навігаційна система ІІ САТ ILS System, яка дозволяє садити літаки при складих метеорологічних умовах – з вертикальною видимістю від 30 метрів та горизонтальною – від 350 метрів. Напередодні ж львівські синоптики попередили про ранковий туман видимістю 200-500 м, а також ожеледицю на дорогах.