У львівському трамваї впала і травмувалася літня жінка

У п’ятницю, 17 серпня, у львівському трамваї травмувалася літня пасажирка. Внаслідок падіння в трамваї жінку госпіталізували, повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

Інцидент стався районі перехрестя вул. Чупринки та вул. Бандери в салоні трамвая №2, що їхав в напрямку центру.

«Жінка віком 80−90 років впала в салоні трамвая № 2 під час руху. Жінка вдарилася головою, за зовнішніми ознаками у неї забій м'яких тканин. Постраждалу госпіталізовано в лікарню швидкої медичної допомоги. Наразі не відомо причини падіння жінки – чи вона не трималася за поручні, чи хтось штовхнув, чи їй стало погано. На місці події працює поліція і служба безпеки руху ЛКП «Львівелектротранс». Усі обставини і причини події з’ясовуються», – повідомив речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

На час проведення слідчих дій трамваї №2 курсують по вул. Вітовського.