Водій маршрутки був за кермом в стані наркотичного сп'яніння

У Львові патрульні впіймали 39-річного водія міжміської маршрутки, який їздив за кермом у стані наркотичного сп'яніння. Пасажирів, окрім дружини водія, у маршрутці не було, повідомила прес-служба поліції.

У суботу, 4 лютого, на вул. Демнянській у Львові патрульні помітили міжміський автобус, який їхав не за своїм маршрутом. Патрульні зупинили маршрутку. У салоні пасажирів не було, окрім дружини водія.

«Чоловік повідомив, що прямує після обідньої перерви на Приміський вокзал. Під час перевірки документів у 39-річного водія, патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Йому запропонували пройти перевірку в медичному закладі. Він погодився. Тест виявився позитивним», – повідомили у поліції.

Патрульні склали на водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП. Чоловікові загрожує понад 17 тис.грн штрафу, або позбавлення права керування транспортом на один рік.