Водій відмовився пройти перевірку на стан сп'яніння

У Львові патрульні поліцейські виявили водія маршрутки, який перевозив повний салон людей, перебуваючи у п’яному стані. Під час перевірки водія виявилось, що він не має водійських прав – їх раніше вилучили через нетверезу їзду. 55-річний водій отримав постанову і протокол, а за кермо автобуса сів інший, тверезий, водій.

Інцидент трапився у вівторок, 26 липня, на вул. Городоцькій у Львові, повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини. Патрульні проводили роботу з водіями маршруток через скарги, що ті висаджують пасажирів з порушенням ПДР. Під час розмови з одним із водіїв поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. У цей момент, наголошують патрульні, у салоні маршрутки було багато пасажирів.

55-річний львів'янин від проходження перевірки на стан алкогольного сп‘яніння відмовився. До того ж з'ясувалось, що цей водій вже позбавлений посвідчення водія за нетверезу їзду.

На водія патрульні склали протокол за ч. 2 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп‘яніння вдруге за рік) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортним засобом) КУпАП. На місце події приїхав власник автотранспортного підприємства, який викликав тверезого водія.