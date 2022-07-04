Машина стояла на обочині, в еї під час руху в'їхав нетверезий водій

У Львові водій автомобіля в’їхав у припарковану машину. Патрульні оформили на нього протокол, хоч і водій відмовився проходити медичне освідчення на стан сп’яніння.

Як розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова, випадок трапився на вулиці Скорини.

«Нетверезий водій, керуючи автомобілем Nissan, в’їхав у припаркований автомобіль Dacia. Водій, хоч і мав ознаки сп’яніння, але категорично відмовився від проходження медогляду», – зазначили у патрульній поліції.

Водій відмовився пройти перевірку на тверезість, але це не вберегло його від відповідальності

Патрульні на нього оформили протоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) , а також за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП).

Ще один схожий випадок трапився на вулиці Кривоноса. Нетверезий водій Fiat Scudo не дотримався дистанції та вдарив ззаду автомобіль Chevrolet Aveo, який їхав попереду. Перевірка на стан сп’яніння у медичному закладі показала результат 2 проміле алкоголю. Цей водій отримав два аналогічні протоколи.