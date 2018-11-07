У Львові грабіжник, утікаючи від патрульних, заліз на дерево

Утікаючи, грабіжник виліз на дерево

У ніч із вівторка на середу під час патрулювання в Залізничному районі міста Львова інспектори 4-го батальйону отримали інформацію, що біля головного залізничного вокзалу трапився розбій. Троє зловмисників пограбували чоловіка. Один із грабіжників під час втечі на вул. Городоцькій заховався від патрульних на дереві.

«Троє чоловіків напали на заявника та забрали в нього 100 доларів США та 200 злотих. Також потерпілий розповів, що в одного з них був пістолет, яким він погрожував», – повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Львівщини.

Екіпажі патрульної поліції почали перевіряти територію навколо місця події та обстежувати прилеглі вулиці. Один із патрульних виявив трьох чоловіків, які, коли побачили службовий автомобіль поліції, почали втікати.

Одного з них наздогнали, ним виявився 31-річний мешканець Кіровоградської області, якого вже раніше притягали до кримінальної відповідальності за шахрайство. При собі у нього були гроші, які, ймовірно, належали потерпілому.

Усі фото патрульної поліції Львівщини

Інший екіпаж поліції продовжив пошуки ще двох зловмисників. На вул. Городоцькій, поблизу приміського вокзалу, патрульні побачили чоловіка, який виліз на дерево та спробував заховатися за гілками. Його попросили злізти. Коли чоловік спустився вниз, то патрульні з’ясували, що це 27-річний мешканець Одеської області. Згодом патрульні виявили третього втікача – 24-річного мешканця Львіщини.

Потерпілий впізнав усіх трьох та підтвердив, що саме вони напали на нього. Справу передали слідчим Залізничного відділу поліції.