У Львові на Книжковому форумі обрали найкращі книги

26 BookForum: що почути та побачити.

У четвер, 19 вересня, у Львові назвали найкращі книжки 26-го BookForum. Усього в конкурсі взяли участь 465 книг. Кращу з кращих обирало журі у трьох містах: Львові, Києві та Харкові. Цьогоріч, кажуть організатори, досягнули консенсусу та обрали переможців у 16-ти номінаціях. Гран-прі отримала книга «Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років» Василя Косіва, видавництво «Родовід».

Монографія демонструє особливості зображення української ідентичності в графічному дизайні Радянської України та української діаспори другої половини минулого століття. У книзі подані приклади українського радянського плакату й обкладинок періодичних видань діаспори, архівних документів та інтерв'ю з авторами.

«Я зворушений, тому що було стільки достойних видань, стільки достойних видавців, авторів, це справді несподіванка. Це була велика праця, у кількох країнах, і це було нелегко. Але це велика несподіванка і я дуже радий», – розповів Василь Косів.

Також претендентами на гран-прі були: Богдан Логвиненко «Ukraїner. Країна зсередини», «Видавництво Старого Лева» та Михайло Перун, Оксана Гайова «На скелі віри. Митрополит Андрей Шептицький», видавництва «Апріорі», «Артос».

Переможці у номінаціях:

Класична українська література – Григорій Сковорода «Байки Харківські», видавництво «Terra Incognita».

Сучасна українська проза – Марина Гримич «Клавка», видавництво «Нора-друк».

Сучасна українська поезія – Василь Голобородько «Яблуко добрих вістей», видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Класична іноземна література в українському перекладі – Джеффрі Чосер «Кентерберійські оповіді. Двотомник», видавництво «Астролябія».

Сучасна іноземна література в українському перекладі – Арундаті Рой «Міністерство граничного щастя», «Видавництво Старого Лева».

Література для дітей від 0 до 5 – Мар’яна Савка «Родинна абетка», «Видавництво Старого Лева».

Література для дітей від 6 до 8 – Колектив авторів «Фонтан казок. Сучасні українські казки», видавництво «Фонтан казок».

Література для дітей від 9-12 – Стефан Каста, Бу Моссберґ «Експедиція з мурахою Софі», видавництво «Час майстрів».

Література для підлітків – Зофія Фаб’яновська-Міцик «Банзай. Японія для допитливих», видавництво «Урбіно».

Non-fiction – Шон Керролл «Велика картина», видавництво «Фабула».

Біографія – серія «Постаті культури»: В. Панченко «Повість про Миколу Зерова», Л. Ушкалов «Чарівність енергії: Михайло Драгоманов», видавництво «Дух і літера».

Історія – Сергій Плохій «Ялта. Ціна миру», видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля».

Війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці – Євгенія Подобна «Дівчата зрізають коси», видавництво «Люта справа».

Візуальна книга – Тетяна Павлова «Євгеній Павлов. Скрипка», видавництво «Родовід»

Комікси та графічні романи – Ярослав Світ «Троє проти Зла. Двотомник», Комікс-студія «Світи»

Наукова література – Богдан Мисюга «Герметичні кола Карла Звіринського», Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.

Професійна література – Ігор Гнесь «Архітектура інтер`єру: 20+», видавництво Національного університету «Львівська політехніка».

Спеціальні відзнаки:

Спецвідзнака Малого журі (Львів) – О. Мельник, В. Величко, І. Оксаметний «Бойчукізм. Проект «великого стилю», ДП «НКММК «Мистецький арсенал».

Спецвідзнака Малого журі (Київ) – Лу Юй «Чайний канон», видавництво «Сафран».

Спецвідзнака Малого журі (Харків) – Леонід Ушкалов «Сковорода від А до Я», «Видавництво Старого Лева».

Спецвідзнака «Місто» (Львів) – Оксана Пасіцька «Львівський Манчестер і Галицька Каліфорнія: соціально-економічна діяльність українців Галичини (20-30-ті роки ХХ ст)», Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України.

Спецвідзнака Місто (Київ) – Сергій Єкельчик «Повсякденний сталінізм: Київ і кияни після Великої війни», видавництво «Laurus».

Спецвідзнака Місто (Харків) – Артур Рудзицький «Ілюстратор «Кобзаря» Василь Седляр та його доба», Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво».

Спецвідзнака за найкрасивіше видання (Львів) – Гео Лерос«KYIV STREET ART», видавництво «Саміт-книга».

Спецвідзнака за найкрасивіше видання (Київ) – О. Мельник, В. Величко, І. Оксаметний «Бойчукізм. Проект «великого стилю», «НКММК «Мистецький арсенал».

Спецвідзнака за найкрасивіше видання (Харків) – Джон Мілтон «Утрачений рай», «Видавництво Жупанського».

Спецвідзнака Читацьких симпатій – Юлія Сливка «Чуєш, коли приїдеш додому?», видавництво «ASTRUM».