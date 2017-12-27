Начальник військового будинкоуправління незаконно виплатив собі понад ₴100 тис. премій

Шевченківський районний суд Львова визнав винним у службовому підробленні та привласненні, розтраті майна начальника будинкоуправління №4 КЕВ міста Львова Володимира Гідея, який незаконно виплатив собі понад 100 тис. грн премій та надбавок. Про це інформує антикорупційний сайт «Наші гроші. Львів» з посиланням на вирок суду.

Володимир Гідей працював на посаді начальника БУ №4 у 2010-2014 рр. За цей період чоловік неодноразово видавав накази, в які вносив відомості щодо виплати самому собі премії у розмірі 200% та надбавки за складність, напруженість у роботі у розмірі 50%, не маючи на те правових підстав. Премії та оплати можна було нараховувати лише на підставі наказу КЕВ Львова.

Окрім того, при прийнятті рішень про преміювання в КЕВ розглядали фінансову успішність підприємства, а БУ №4 в той час мало значну заборгованість по всіх видах платежів. Наприклад, начальник БУ №4, який працює на цій посаді з серпня 2015 року, розповів, що на даний час управління має дебіторську заборгованість близько 18 млн грн, що існує ще з 2000 року. За період, який він працює на посаді начальника БУ, йому лише один раз надавали премію, оскільки наявність великої заборгованості не дозволяє проводити такі виплати.

Загалом Володимиру Гідею безпідставно виплатили премій та надбавок на 112,5 тис. грн. Обвинувачений в результаті визнав свою провину. Він розповів, що на нього як керівника втричі збільшилось навантаження, і він вважав, що має право на отримання надбавок і премії. Просив суворо його карати, оскільки він є людиною пенсійного віку, має захворювання і частково відшкодував спричинену шкоду (4 тис. грн).

Суд визнав його винуватим за ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 ККУ та призначив покарання 5 років позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями на 2 роки та 4,25 тис. грн штрафу. Втім суд звільнив його від ув’язнення, якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов’язки. Цивільний позов суд задовольнив частково. Гідей має сплатити в користь БУ №4 понад 149 тис. грн.