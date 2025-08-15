У Львові нагородили власників найгарніших квітучих балконів
15 учасників конкурсу отримали відзнаки та подарунки
За найкраще озеленення балконів та підвіконь Львова нагородили 15 учасників. Журі обрало по одному найгарнішому балкону та підвіконню в районі. Також троє учасників отримали приз глядацьких симпатій.
Як повідомила пресслужба ЛМР, цього року на конкурс подалися 28 учасників. Конкурс провели вперше від початку повномасштабного вторгнення.
Степан Дубров – єдиний чоловік серед учасників конкурсу. Він прикрасив балкон на вул. Братів Рогатинців для 90-річної мами, яка вже не може нікуди виходити.
Фото учасників
«Мені дуже приємно, що мій балкон сподобався і журі, і людям. У мене всі мешканці від нього в захваті, всі туристи. Сусідки старенькі приходять, збираються в нашому “клубі за інтересами”. Моя мама все життя мала город і постійно їздила туди, а зараз цього вже немає, тому і є балкон, на якому в мене ростуть помідори, рукола, все є», – розповів він.
Переможці конкурсу облаштовують квіткові балкони і на орендованих квартирах. Кажуть, це неабияк додає затишку.
«Я шеф-кухарка і на своїх двох балконах я вирощую дуже багато усього. Там багато квітів та спецій. У мене навіть є помідори, огірки, гранат, грузинська капуста пхалі, багато трав: чебрець, розмарин, м’ята, материнка, тобто все, що використовується в кулінарії, все це є на нашому балконі», – розповіла Оксана Вознюк, яка змагалась за приз у Сихівському районі.
Призи глядацьких симпатій дістались зокрема Галині Нестерко, балкон якої зроблений з пластикових кришечок, які вона збирає 6 років поспіль. Також виграла дитяча бібліотека Леотека.
«Ми живемо в непростий час, і дійсно всі пріоритети країни і міста – допомога армії та перемога. Але щоб боротися, потрібно мати силу, натхнення та позитивні емоції. І те, що ви робите, це ваш внесок, щоб наші львів’яни, воїни і ветерани мали добрий настрій та сили боротися», – сказав заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.