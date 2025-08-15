Участь у конкурсі взяли 28 мешканців Львова

За найкраще озеленення балконів та підвіконь Львова нагородили 15 учасників. Журі обрало по одному найгарнішому балкону та підвіконню в районі. Також троє учасників отримали приз глядацьких симпатій.

Як повідомила пресслужба ЛМР, цього року на конкурс подалися 28 учасників. Конкурс провели вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Степан Дубров – єдиний чоловік серед учасників конкурсу. Він прикрасив балкон на вул. Братів Рогатинців для 90-річної мами, яка вже не може нікуди виходити.

Фото учасників

«Мені дуже приємно, що мій балкон сподобався і журі, і людям. У мене всі мешканці від нього в захваті, всі туристи. Сусідки старенькі приходять, збираються в нашому “клубі за інтересами”. Моя мама все життя мала город і постійно їздила туди, а зараз цього вже немає, тому і є балкон, на якому в мене ростуть помідори, рукола, все є», – розповів він.

Переможці конкурсу облаштовують квіткові балкони і на орендованих квартирах. Кажуть, це неабияк додає затишку.

«Я шеф-кухарка і на своїх двох балконах я вирощую дуже багато усього. Там багато квітів та спецій. У мене навіть є помідори, огірки, гранат, грузинська капуста пхалі, багато трав: чебрець, розмарин, м’ята, материнка, тобто все, що використовується в кулінарії, все це є на нашому балконі», – розповіла Оксана Вознюк, яка змагалась за приз у Сихівському районі.

Призи глядацьких симпатій дістались зокрема Галині Нестерко, балкон якої зроблений з пластикових кришечок, які вона збирає 6 років поспіль. Також виграла дитяча бібліотека Леотека.

«Ми живемо в непростий час, і дійсно всі пріоритети країни і міста – допомога армії та перемога. Але щоб боротися, потрібно мати силу, натхнення та позитивні емоції. І те, що ви робите, це ваш внесок, щоб наші львів’яни, воїни і ветерани мали добрий настрій та сили боротися», – сказав заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.