Трапезу із потребуючими у стінах Українського католицького університету розділив Андрій Садовий

У Великодню неділю, 16 квітня, у Львові для людей, які через певні життєві обставини не мають змоги відчути святковий настрій і духовну атмосферу Христового Воскресіння у родинному колі, організували святковий сніданок. Трапезу із потребуючими у стінах Українського католицького університету розділив міський голова Львова Андрій Садовий. Про це повідомляє міська рада.



Великодній сніданок для 200 потребуючих мешканців Львівської громади організували управління соціального захисту Львівської міської ради спільно з Українським католицьким університетом. Гості куштували традиційні страви українського великоднього столу: паску, яйця, сир, масло, м’ясні наїдки, бурячки з хроном та узвар. Передували сніданку спільна молитва та освячення пасок.

«Кожного року маємо традицію розділяти радість Світлого Христового Воскресіння з тими, хто потребує любові, тепла і уваги. З року в рік місто спільно з громадськими організаціями створює святковий настрій для тих, хто потребує», – каже директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Євген Бойко.

Також Великодній сніданок організували у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на Кирилівській. Традиційні великодні страви куштували близько півсотні людей, які не мають домівки і користуються послугами центру. Сніданок провели міське управління соціального захисту спільно з релігійними громадами та благодійниками, зокрема «Корпорацією добрих справ» та церквою святої Анни. Така трапеза у Центрі для бездомних відбувається щороку, починаючи з часу його відкриття.

Організували Великодній почастунок і для українців, які змушені були залишити свої домівки через війну, і зараз мешкають у модульному містечку на Сихові. На кухні кожного модульного будинку відбувся святковий обід. Почастунок підготувало Салезіянське Згромадження УГКЦ. Також додатково кожна родина отримала ще й пакунок, у якому – ковбаса, шинка, яйця та хрін. Паски родинам, які мешкають тут, а також у прихистках на вул. Кривоноса та вул. Тернопільській, передали напередодні, у суботу. Святковій трапезі передувала спільна молитва за перемогу.

Зазначимо, традиція організовувати Великодні та Різдвяні святкові частування для потребуючих людей у Львові триває вже понад 15 років. Святкові столи накривають Львівська міська рада спільно із церквами, релігійними і громадськими організаціями та спільнотами, всіма небайдужими.