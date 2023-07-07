Пологовий будинок №1 на вулиці Мечникова матиме назву лікарня Святої Анни

Депутати Львівської міської ради погодили створення відокремлених підрозділів у структурі Першого медичного об’єднання Львова. Йдеться про перейменування міського пологового будинку на вул. Мечникова та колишнього військового госпіталю на вул. Пекарській. За відповідну ухвалу 6 липня проголосували 54 депутати.

Згідно з ухвалою, міський пологовий будинок №1 на вулиці Мечникова матиме назву лікарня Святої Анни, а приміщення колишнього військового госпіталю, що на вулиці Пекарській, де лікуватимуть та реабілітуватимуть військових, буде лікарнею Покрови Пресвятої Богородиці.

Додамо, під час сесії 25 травня депутати дозволили реорганізувати комунальне некомерційне підприємство «Львівське клінічне територіальне медичне об’єднання акушерства та гінекології» та приєднали його до другого медичного об’єднання. У Третє ТМО входив пологовий на вул. Мечникова та пологове відділення 3-ї лікарні на вул. Рапопорта. У міськраді реорганізацію пояснили тим, що це медобʼєднання є фінансово неспроможним і не має перспектив розвитку.

Нагадаємо, що раніше три міські лікарні Львова, які входять до Першого медичного об’єднання, назвали на честь святих Миколая, Луки та Пантелеймона. Зокрема, міську дитячу лікарню перейменували на лікарню святого Миколая, лікарню швидкої допомоги – на лікарню святого Пантелеймона, а 8-му міську лікарню – на лікарню святого Луки.