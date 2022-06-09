За торгівлю наркотиками 37-річному львів'янину загрожує до десяти років ув'язнення

Львівська поліція затримала 37-річного торговця важкими наркотиками. Львів'янину вже винесли офіційні звинувачення у розповсюдженні метадону, повідомила прес-служба поліції у четвер, 9 червня.

Як повідомила поліція, чоловік систематично торгував наркотиками у різних районах Львова. Правоохоронцям вдалося задокументували кілька фактів реалізації метадону і отримати достатньо доказів для затримання злочинця.

Підозрюваний 37-річний львів'янин продавав наркотики у різних районах Львова, але був затриманий у Франківському після чергового продажу партії метадону.

Зараз чоловік перебуває під вартою. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на десять років з конфіскацією майна.