У Львові поліція упіймала 37-річного торговця метадоном
Злочинця можуть засудити до десяти років позбавлення волі
Львівська поліція затримала 37-річного торговця важкими наркотиками. Львів'янину вже винесли офіційні звинувачення у розповсюдженні метадону, повідомила прес-служба поліції у четвер, 9 червня.
Як повідомила поліція, чоловік систематично торгував наркотиками у різних районах Львова. Правоохоронцям вдалося задокументували кілька фактів реалізації метадону і отримати достатньо доказів для затримання злочинця.
Підозрюваний 37-річний львів'янин продавав наркотики у різних районах Львова, але був затриманий у Франківському після чергового продажу партії метадону.
Зараз чоловік перебуває під вартою. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на десять років з конфіскацією майна.
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