У Львові розвиватимуть веломережу задля реабілітації ветеранів
Новини Львова від ZAXID.NET за 9 вересня
У вівторок, 9 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Перший в Україні. У Львові запрацював Центр нейрофізіології для допомоги дітям та військовим із епілепсію та іншими захворюваннями центральної нервової системи.
- Веломережа – як складова реабілітації для ветеранів. На вул. Словацького облаштують велосмугу зі зручним покриттям.
- Незвичайне мистецтво. Завідувачка лабораторії малює картини за допомогою бактерій.
- Заспівала у дворику Рашуті. Відома грузинська співачка Ніно Катамадзе дала безкоштовний концерт у центрі Львова.
