Галицький районний суд Львова визнав матір 10-річної дівчини винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Жінка вчила свою доньку красти продукти з супермаркету. Суд призначив їй 850 грн штрафу зі сплатою судового збору.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2025 року, випадок трапився наприкінці червня 2025 року у супермаркеті «Рукавичка», що на вул. Шептицьких біля пам’ятнику Степану Бандері у Львові. Лайма Брежинська вчила свою 10-річну доньку красти продукти з магазину.

Щодо жінки склали протокол через неналежне виконання батьківських обов’язків. На засідання суду вона не прийшла. Цю справу розглянула суддя Людмила Мироненко, яка визнала жінку винною у адмінправопорушенні та призначила покарання – 850 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору.

У судовому реєстрі є й інші постанови, що стосуються Лайми Брежинської, зокрема щодо неналежного виконання батьківських обов’язків. У судових матеріалах вказано, що її дитина вчиняла крадіжку, перебувала вночі на вокзалі без супроводу, діти були в неохайному вигляді і тд. Суди розглядали справи щодо жінки у різних областях, зокрема на Закарпатті та у Львові. У судових справах не вказано, мешканкою чи уродженкою якої області є порушниця.