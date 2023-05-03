ЖК Viking Hills у Львові

Підготовка до створення комплексу, який отримав назву Viking Hills включала досить тривалий підготовчий процес, що є унікальним для Львова прецедентом. Містобудівні умови та обмеження для нового будівництва затвердив виконавчий комітет Львова ще в лютому 2021 року. При цьому передбачалося, що будівництво супроводжуватиметься обов’язковим плануванням розвитку всього району і його соціальної інфраструктури. Було проведено відкритий всеукраїнський конкурс, замовниками якого стали девелопер проєкту, управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради і львівська обласна організація Національної Спілки Архітекторів України.

Згідно з умовами, архітектурний проєкт мав включати такі важливі складові, як:

контекст району,

підземний паркінг,

вбудовані комерційні приміщення,

рельєф земельної ділянки,

архітектурну новизну та інноваційність.

«Унікальність конкурсу полягає в тому, що це один з перших архітектурних конкурсів, що передує будівництву житлового комплексу. До цього такі практики застосовувалися для об’єктів громадського та соціального призначення», – розповідали в компанії Delta Ukraine, яку було обрано організатором конкурсу.

Такий підхід спрацював і отримав продовження. В серпні того ж року в місті вирішили оголошувати архітектурні конкурси на всі наступні проєкти із ремонту вулиць.

Візуалізація проекту реконструкції вул. Миколайчука ЛКП «Інститут просторового розвитку». Кінцевий вузол вул. Миколайчука – проектована вулиця

Наприкінці 2021 року провели всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на найкращий проєкт реконструкції вул. І. Миколайчука), переможцем якого обрали проєкт ЛКП «Інститут просторового розвитку». Конкурс передбачає смуги громадського транспорту, кільцеву транспортну розв’язку, широкі тротуари, озеленення і місця для відпочинку мешканців.

Своєю чергою проєкт житлового комплексу на Миколайчука-Щурата, який розробляє один з фіналістів всеукраїнського архітектурного конкурсу компанія abmk, також був зосереджений в першу чергу, як і планували від початку, довкола організації простору, який має стати максимально зручним.

«Цей проєкт – виклик створити житловий розвинутий район. Сучасне житло – це більше, ніж квартира. Саме тому стільки часу було присвячено підготовці проєкту, розробці планів та середовища. Сьогодні, відповідно, маємо не просто планування, а цілий комплекс рішень», – зазначила директорка з продажів компанії Viking Development Вікторія Павлюк.

В проєкті самих будинків враховано і нові безпекові вимоги: комплекс передбачає дворівневий підземний паркінг подвійного призначення.

До речі, нещодавно в компанії Viking Development повідомили, що закінчення будівництва першої черги ЖК Helga на вулиці Княгині Ольги відбудеться на 9 місяців раніше запланованого терміну. Цей комплекс об’єднує житлові секції, соціальну і комерційну нерухомість та бізнес-центр, який сертифікований за стандартом BREEAM (провідний і найбільш широко вживаний метод оцінки екологічної ефективності будівель) з перспективою отримання високого рейтингу Very Good. Зараз ведеться будівництво першої та другої черг комплексу.