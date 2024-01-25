Серед переваг нового ЖК – унікальне розташування

У метушливості сучасного життя дедалі важче знаходити баланс між роботою та особистим життям, спокоєм та активністю. Буденність виснажує і на заслужений відпочинок залишається не так багато часу. Житловий комплекс GLOBUS Balance є саме тим проектом, що пропонує мешканцям Львова відчути баланс ідеального ритму життя. «Дзен», «саторі», «синергія», «тут і зараз», «у моменті» – називайте це різними словами, але коли ви у GLOBUS Balance, – то знаходите це особливе відчуття власної наповненості та ресурсу.

Унікальне розташування

ЖК GLOBUS Balance розташований на вулиці Садовій, 2А. Це ідеальне місце для тих, хто цінує близькість до міської інфраструктури та при цьому хоче жити в тихому та затишному куточку, відчувши спокій серед шуму. Спланувати все необхідне швидко і якісно можна без жодних проблем. У кроковій доступності від комплексу розташовані супермаркети та магазини, школи та дитячі садки, медичні центи, культурні та розважальні заклади, зокрема ТРЦ VICTORIA GARDENS, та зупинки громадського транспорту.

Сучасний дизайн

Архітектура ЖК GLOBUS Balance розроблена з урахуванням останніх тенденцій у сфері житлового будівництва. Комплекс гармонійно вписується в міський ландшафт та дарує комфорт і затишок. Фасад будинку виконаний з мінеральної вати та декоративної штукатурки, що забезпечує високий рівень тепло- та звукоізоляції.

Затишне дозвілля

Житловий комплекс має закритий двір, який є ідеальним місцем для відпочинку та прогулянок. Тут вас вітає територія абсолютної релаксації. Сучасний дитячий майданчик, різноманітні зони відпочинку та цілодобовий відеонагляд – все створене для чудового дозвілля.

Особливістю локації стане чудова панорама на місто. Ви зможете відчути себе в гармонії з природою та з самим собою. Комфортні тераси й майданчики стануть місцем, де можна відпочити та зарядитися позитивними емоціями.

Для дітей створили безпечний простір для безмежного світу фантастичних пригод. Тут маленькі мешканці заводитимуть знайомства, кататимуться на гойдалці та шукатимуть баланс між всім цим, щоб в дорослому віці відчувати ідеальну гармонію. І поки дітки гратимуться, батьки отримують можливість приділити трохи часу для себе. Серед зелених насаджень двору мешканці знайдуть свою особисту рівновагу. А сам двір стане бажаним місцем для відновлення сил та розслаблення.

Комфорт у бажаному

Квартири в ЖК GLOBUS Balance відрізняються продуманим плануванням, яке дозволяє максимально ефективно використовувати простір. Усі оселі мають панорамні вікна, що забезпечує чудове освітлення та відкриває вид на місто.

GLOBUS Balance пропонує жителям широкий спектр зручностей, які роблять життя комфортним. Естетика та функціональність? І тут досягаємо балансу! Стильний хол з сучасним мінімалістичним дизайном, рослинами в інтер’єрі та великим зручним диваном додають відчуття гармонії та спокою. Власний консьєрж-сервіс організує ваш комфорт та допоможе тримати планку безтурботності навіть у завантажені буденні дні.

А ще швидкісні ліфти, підземний дворівневий паркінг на 99 місць, кімната для зберігання велосипедів, енергоощадні вікна та двері – все, що потрібно для комфортного балансу. У ЖК GLOBUS Balance насолоджуйтесь моментами та створюйте свою неперевершену історію спогадів. Тут ваша гармонія стане не просто метою, а щоденним фактором хорошого настрою.

Потужний інвестиційний потенціал

ЖК GLOBUS Balance є привабливим об'єктом для інвестицій. Квартири в цьому комплексі мають високий потенціал для здачі в оренду, що забезпечує стабільний пасивний прибуток. Комерційні приміщення ЖК GLOBUS Balance – це інноваційний дизайн, який гармонійно поєднується з вашим брендом. Зручне розташування та великі панорамні вітрини створюють довірливу атмосферу. І питання не тільки в естетиці. Разом з комерцією від GLOBUS Balance перспективи створення успішного ділового простору ростуть просто на очах.

GLOBUS – девелоперський холдинг повного циклу, заснований ще у 2016 році у Львові. На сьогодні на різних стадіях реалізації існує понад 10 проектів. Компанія активно росте і спільно з партнерами зводить житлові будинки преміум і комфорт-класів, логістичні термінали, бізнес-центри, готелі та багатофункціональні комплекси. Серед відомих проектів – Washington City, GLOBUS Central Park, GLOBUS Elite, GLOBUS Premium, GLOBUS Park 1, GLOBUS Panorama, GLOBUS Meridian, GLOBUS Comfort, GLOBUS Park 2, БЦ Washington Tower.

Тож якщо ви шукаєте квартиру, яка буде відповідати всім вашим потребам, ЖК GLOBUS Balance – це ваш світ! Ваш спокій! Ваш баланс!