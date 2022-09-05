Упродовж вівторка і середи, 6-7 вересня, у Львові не курсуватиме тролейбус №25, що їздить за маршрутом вул. Шота Руставелі – Автовокзал. Це пов’язано із перекриттям для ремонту частини вулиці Стрийської, повідомляє прес-служба ЛМР.

Рух на ділянці від вул. Стрийської, 31 до непарної сторони вул. Героїв Майдану обмежать із 8:00 вівторка, 6 вересня. Перекриття цього відрізку дороги планувалось упродовж 1-3 вересня, але через погодні умови ТзОВ «Онур» не провело ремонт дорожнього полотна – влаштування тонкошарового покриття.

Через те, що тролейбусний маршрут №25 не курсуватиме, ЛК АТП-1 обіцяє збільшити кількість автобусів на маршруті №3а. Усі інші маршрути громадського транспорту, що курсують по вул. Стрийська, їздитимуть без змін.

Роботи на ділянці вулиці Стрийської планують завершити до кінця дня 7 вересня. Тож тролейбус №25 відновить роботу з 8 вересня.