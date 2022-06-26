26 червня кримські татари відзначають День національного прапора. З цієї нагоди у Львові перед будівлею міської Ратуші підняли кримськотатарський стяг, аби підтримати корінний народ Криму і нагадати, що Крим – це Україна. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Прапор на флагштоці урочисто підняла дочка директора Ісламського культурного центру імені Мухаммада Асада Мар’ям. Участь в заході взяли представники громади кримських татар, які зараз мешкають у Львові, та представники міської ради.

День національного прапора кримських татар (фото ЛМР)

«Сьогодні для всіх українців важливий день – День кримськотатарського прапора. І сьогодні, в таких умовах, ми все-таки піднімаємо цей прапор у місті Лева. Ще раз підтверджуємо і показуємо, що Крим – це Україна: є, був і буде», – сказав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Як розповів голова Кримськотатарського культурного центру «Кримський дім у Львові» Халіл Халілов, до окупації у 2014 році День прапора відзначали на центральній площі Сімферополя. Після окупації цей день у Криму – під забороною проте навіть зараз багато людей на півострові в цей день вшановують прапор кримських татар.

«Дуже важливо, що зараз тут, на неокупованій частині України, ми відзначаємо цей День. Це дуже важливо для людей в Криму, які бачать, що ми пам’ятаємо, що ми шануємо наші спільні символи – українського та кримськотатарського народів, які є частиною однієї держави», – сказав Халіл Халілов.

Він висловив сподівання, що традиція вшановувати кримськотатарський прапор у Львові залишиться навіть після деокупації Криму.