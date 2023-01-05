Неодноразово засуджений львів’янин організував збут нароктиків у СІЗО

Правоохоронці викрили раніше судимого львів’янина, який разом із ще п’ятьма засудженими організував збут наркотиків на території Львівського СІЗО.

За версією слідства, неодноразово судимий львів’янин, будучи так званим «смотрящим» у СІЗО і маючи серед ув’язнених авторитет, організував канал постачання наркотиків. Для цього він залучив ще п’ятьох людей – засуджених і тих, хто вже вийшов із тюрми. Вони передавали наркотики, а потім збували їх серед арештованих.

Слідчі оголосили про підозру шістьом учасникам банди за ч .5 ст. 255, ч. 3 ст. 307 ККУ (збут наркотиків). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а також арештував майно.