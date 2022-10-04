Під час обшуків у дівчини виявили товару на півтора мільйони гривень

Львівські поліцейські затримали 18-річну дівчину, яка збувала гуртові партії наркотиків. Під час обшуків у неї виявили товару на півтори мільйони гривень.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, наркоторгівку затримали 3 жовтня на вул. Городоцькій. За даними правоохоронців, уродженка Донецької області отримувала наркотики та психотропні речовини поштою, фасувала їх та збувала гуртовими партіями.

Під час затримання вона мала при собі 45 фасованих згортків із кристалічною речовиною білого кольору, 4 зіп-пакетів, 5 флаконів та 10 желе з речовинами, схожими на психотропи та наркотики.

Окрім того, під час обшуку за місцем проживання затриманої правоохоронці виявили та вилучили:

більше 400 зіп-пакетів із фасованою кристалічною речовиною, схожою на психотропну речовину «PVP»

7 зіп-пакетів із кристалічною речовиною загальною масою близько 1 кг

34 флакони із прозорою рідиною із вмістом психотропної речовини «ТГК»

пакунок з висушеними грибами

20 згортків із порошкоподібною речовиною

120 згортків з нарковмісними таблетками

230 згортків із кристалічною речовиною, ззовні схожою на психотропи «PVP»

4 зіп-пакети із порошкоподібною речовиною, схожою на «амфетамін» вагою близько 1,5 кг

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами «чорного» ринку становить близько півтора мільйона гривень. Зловмисниця затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їй запобіжний захід.

Також вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.