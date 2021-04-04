Торговці вигнали з ринку поліцейських і продовжили роботу попри карантин

Вранці неділі, 4 квітня, на ринок «Колос» у Миколаєві прибули представники влади та поліцейські. Вони намагалися зупинити роботу ринку, оскільки місто перебуває в «червоній» карантинній зоні.

Як повідомили «НикВести», на ринку правоохоронців зустріли підприємці, які протестують проти карантинних норм та обмежень роботи.

Заступник голови Миколаївської ОДА Ігор Кузьмін та депутат міськради Миколаєва від «Слуги народу» Олександр Розумний вимагали від підприємців виконати умови карантину, які забороняють роботу непродовольчих ринків. Спілкуючись з торговцями, Кузьмін зазначив, що такі обмеження введені тимчасово, аби зупинити поширення коронавірусу.

На це підприємці відповіли, що на ринку кількість людей є набагато меншою, ніж в супермаркетах, і незрозуміло, чому вони не можуть працювати в той час, як магазини – можуть.

Також вони поскаржилися, що змушені оплачувати 100% за оренду торгових місць на ринку і перераховувати у повному обсязі податки в бюджет.

Працівники ринку кричали: «Ми вам не довіряємо!» і вимагали, щоб на місце приїхав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич або голова ОДА Віталій Кім.

Представник підприємців адвокат Андрій Толпекін сказав, що торгівці готові обговорювати формат подальшої взаємодії з чиновниками на круглому столі, але на присутність поліції на ринку будуть реагувати жорстко.

Після години спілкування на підвищених тонах чиновники і представники поліції змушені були покинути територію ринку, а торговці продовжили роботу.

«НикВести» зазначають, що міська комісія з ТЕБ та НС з 3 квітня посилила карантин в Миколаєві, зокрема, заборонила роботу непродовольчих ринків і магазинів. Однак, незважаючи на нові обмеження, торговці речового ринку відкрили свої торгові точки.

За порушення карантинних обмежень передбачений штраф у розмірі від 17 до 34 тис. грн.

Видання зазначає, що 8 січня, коли в країні ввели загальнонаціональний локдаун, торговці ринку «Колос» в Миколаєві теж вийшли на роботу. Така ж ситуація спостерігалася і в листопаді під час «карантину вихідного дня».