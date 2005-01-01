У Міністерства освіти немає підстав для оголошення карантину через кір в областях

Про це заявила міністерка Лілія Гриневич

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 12:301950

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У Міністерства освіти немає підстав для оголошення карантину через кір в областях
фото ілюстративне
Карантини радять запроваджувати за потреби в окремих навчальних закладах

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич не бачить необхідності оголошення карантину кору на території цілих областей – через спалахи захворювання можуть закриватися окремі навчальні заклади. Про це вона заявила журналістам, повідомляє телеканал «112 Україна».

«Ми закликаємо всіх, особливо батьків дітей школярів, тих, які відвідують дитячі садочки, провести щеплення дитині. Карантини оголошуються в окремих навчальних закладах. Тобто немає такого, щоб робити карантин для, скажімо, всієї території області», – заявила Гриневич.

Як писав ZAXID.NET, згідно зі статистикою МОЗ, у 2017 році в Україні на кір захворіло 4782 людей. 70% з них не були вакциновані. Наприкінці року від кору померло п’ятеро людей, з них — троє дітей. А вже у січні цього року в Одеській області від ускладнень кору померли дитина і 30-річна жінка.

Окрім того, у Львові та області заборонили пускати до шкіл та дитсадків нещеплених від кору дітей.

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