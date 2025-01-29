Інформація про громадянство військовополонених частіше встановлюють з їхніх слів

З початку повномасштабного вторгнення українські військові взяли в полон близько 30 громадян країн Центральної Азії. Про це у вівторок, 28 січня, повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на слова міністра юстиції України Ольги Стефанішиної.

Стефанішина розповіла, що інформація про громадянство військовополонених частіше встановлюють з їхніх слів, оскільки документів, які б його підтверджували, в більшості немає.

При цьому у Мін'юсті наголосили, що військовополонені, які перебувають в українських таборах утримання, незалежно від громадянства, мають однаковий правовий статус. Це закріплено як у міжнародних, так і національних нормативно-правових актах.

«Громадянство військовополоненого, у тому числі подвійне, ніяким чином не впливає на його правовий статус», – додала Стефанішина.

Нагадаємо, 16 січня повідомляли, що Росія заманила близько 100 індійців пропозиціями роботи або освіти, але пізніше примусила служити в армії та воювати проти України.

Росіяни заманюють на війну в Україну й громадян інших країн. У листопаді 2024 року стало відомо, що окупанти залучають на війну єменців, обіцяючи забезпечити їх високооплачуваною роботою, однак замість цього їх відправляють на фронт в Україну.

У травні 2024 року повідомляли, що Росія значно активізувала свою кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Йдеться про найманців з центральної Африки, зокрема ― Руанди, Бурунді, Конго та Уганди.