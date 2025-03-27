Інцидент стався поблизу ЖК «Парус»

В Івано-Франківську стався витік невідомої речовини помаранчевого кольору у міське озеро. Екологічна інспекція взяла забір води для аналізу, інцидент перевіряють правоохоронці.

Відео, на якому видно, як біля ЖК «Парус» в озеро з труби тече помаранчева рідина, з’явилося в соцмережах 26 березня. У поліції Івано-Франківської області 27 березня розповіли ZAXID.NET, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

«Поліцейські цей факт зареєстрували і розпочали перевірку. Воду відібрали на експертизу», – зазначили правоохоронці.

За словами директорки «Центр розвитку міста та рекреації» Руслани Василюк, працівники комунального підприємства обстежують мережі біля міського озера.

«Працюємо над цим питанням. Екологічною інспекцією та Басейновим управлінням водних ресурсів здійснено забір води для проведення аналізу», – написала посадовиця у Facebook.

За словами Руслани Василюк територію біля озера в Івано-Франківську перевірятимуть на предмет незаконних врізок.