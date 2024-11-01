Правоохоронці конфіскували один автомобіль Suzuki Vitara

Генеральний інспекторат поліції Молдови встановив, що активістам угрупування політика-утікача Ілана Шора дарували автомобілі та мобільні телефони, придбані незаконно. Правоохоронці вилучили один із таких автомобілів та затримали двох людей. Про це у п’ятницю, 1 листопада, повідомив молдавський сайт новин NewsMaker.

Молдавські правоохоронці у четвер, 31 жовтня, провели обшуки у Кишиневі та ще у кількох населених пунктах. Під час слідчих дій поліцейські встановили, що членам злочинного угрупування проросійського політика Ілана Шора, який втік з країни, щомісяця виплачували гроші, щоб ті впливали на результати президентських виборів.

Аби залучити більше псевдоактивістів для них влаштовували різні конкурси, а потім відкривали рахунки у російському «Промзв'язку банку». Псевдоактивістам дарували автомобілі та мобільні телефони, які придбали незаконним шляхом.

Під час обшуків співробітники поліції конфіскували один з автомобілів – Suzuki Vitara, а також гроші, мобільні телефони, чорнові записи, агітаційні матеріали, копії посвідчень та списки з підписами людей, які отримали гроші. Правоохоронці затримали двох підозрюваних.

Додамо, що Національний центр боротьби з корупцією Молдови у п’ятницю, 1 листопада, повідомив, що правоохоронці підозрюють 12 представників політичної партії у спробі підкупу виборців. Однак поліцейські не уточнили, про яку саме партію йдеться. Усіх підозрюваних планують допитати.

Нагадаємо, голова Національної поліції Молдови Віорел Чернеуцяну заявив, що напередодні виборів президента і референдуму щодо євроінтеграції з Росії до Молдови переказали близько 39 млн доларів через застосунок «Промсвязьбанку». Правоохоронці вважають, що за цією схемою стоїть молдавський олігарх-утікач Ілан Шор, який також є колишнім головою забороненої в Молдові проросійської партії «Шор».

Вибори та референдум щодо євроінтеграції країни відбулись 20 жовтня. За чинну президентку Маю Санду проголосували 42,45% виборців, а її опонент, проросійський політик Олександр Стояногло, набрав 25,98% голосів. Оскільки жоден з кандидатів у президенти не зміг подолати необхідний для перемоги поріг у 50% голосів, у неділю, 3 листопада, у країні відбудеться другий тур президентських виробів.

Водночас під час референдуму за затвердження європейського вектора у Конституції Молдови проголосували 50,35% виборців. У четвер, 31 жовтня, Конституційний суд Молдови визнав дійсними результати референдуму щодо євроінтеграції країни. Відтак до Конституції Молдови внесуть відповідні зміни.