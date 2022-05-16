Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що до середини березня здалися в полон близько ста російських танкістів. Про це ГУР повідомило у понеділок, 16 травня.

Так, воєнна розвідка України здобула документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1 танкової армії збройних сил РФ.

«Станом на 15 березня 2022 року загальні втрати 1 російської танкової армії становили 409 осіб. Українськими воїни ліквідували 61 та поранили 209 окупантів. Лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти та 96 окупантів зі складу цієї армії вирішили зберегти свої життя та здалися в полон», – повідомили в ГУР.

За цей же час, захисниками України було знищено та захоплено 308 одиниць бойової техніки зі складу 1 танкової армії збройних сил РФ.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України виділив 43,7 млн грн на утримання російських військових у таборах та дільницях для військовополонених.