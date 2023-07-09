Мікроавтобус Volkswagen Transporter врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі

В ніч на 9 липня у Польщі пасажирський автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє польський портал TVP Info.

ДТП сталася на дорозі № 12 у Титусині у Холмському повіті, що неподалік кордону з Україною. Аварія сталася вночі, за попередніми даними, український мікроавтобус Volkswagen Transporter, який їхав у бік кордону, врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі.

В результаті зіткнення мікроавтобуса та вантажівки, 33-річна пасажирка Volkswagen Transporter загинула на місці. Після аварії вісім громадян України, які їхали мікроавтобусом, були доставлені до лікарні, двоє людей мають тілесні ушкодження.

Приблизна локація, де сталась ДТП за участю мікроавтобуса у вантажівки

Згідно з попердніми висновками поліції, 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезий. Поліція під наглядом прокурора з'ясовує подробиці події.