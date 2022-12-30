В польському Ґданську 30 грудня відкрився ще один центр оформлення документів. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Там українці можуть звернутись за послугами одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки, оформлення закордонного паспортаформлення ID-картки, обміну водійського посвідчення, страхування.

У МВС звернули увагу, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку живої черги.

Оплата здійснюється безпосередньо на місці, за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки.

МВС нагадує, що у Польщі тепер відкрито 4 відокремлених підрозділи ДП «Документ»: у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві. Понад 100 тис. українців вже звернулися за отриманням необхідних документів.

Наступного року планується відкриття аналогічних центрів оформлення документів у Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині та Туреччині.