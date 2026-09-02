У середу, 2 вересня, Рівненська область зазнала повітряного удару з боку росіян. Пошкоджені приватний будинок і господарська будівля, троє людей отримали незначні травми. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«На місці уже працюють усі відповідні служби. Вирішуємо питання надання тимчасового житла постраждалій родині», – зазначив Коваль.

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Повітряну тривогу у Рівненському районі оголосили о 15:42. Під час неї Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного БпЛА в напрямку Рівного. Близько 16:12 у місті було чути звук вибуху. Відбій повітряної тривоги оголосили о 16:14.

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