У Росії зобов'язали месенджери ідентифікувати користувачів за номерами телефонів

Уряд Росії зобов’язав адміністраторів месенджерів (сервісів обміну миттєвими повідомленнями через інтернет) перевіряти ідентичність користувачів за номером телефону. Відповідну постанову підписав прем'єр Росії Дмитром Медведєв.

Нові правила почнуть діяти через 180 днів після опублікування постанови. Згідно з документом, адміністратори будуть направляти запит стільниковим операторам про те, чи дійсно номер телефону зареєстрований на того чи іншого користувача. На відповідь операторам дадуть 20 хвилин. Якщо дані користувача не співпадуть з тими, що вказані в базах даних операторів, то він не зможе пройти ідентифікацію і отримати доступ до месенджера, пише російська «Новая газета».

Крім того, операторів зв’язку зобов'яжуть зазначати в своїх базах, якими месенджерами користується конкретний абонент.

Як відомо, зараз для підключення до месенджера необхідно завантажити додаток і авторизуватися в ньому за допомогою SMS-коду, який прийде на номер телефону. При цьому користувач може використовувати будь-який доступний мобільний номер при ідентифікації, в тому числі зареєстрований на іншу людину.

Раніше голова Роскомнагляду – відомства, яке називають органом інтернет-цензури – Олександр Жаров заявляв, що нинішні правила реєстрації користувачів ускладнюють встановлення їхньої особи, а це заважає правоохоронцям при розслідуванні злочинів.