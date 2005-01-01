У Рудному патрульні затримали двох грабіжників

СуспільствоЮлія Поліковська, 25 березня7190

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У неділю, 25 березня, удень в смт. Рудно на вул. Гагаріна стався грабіж.

На місці події патрульні виявили 35-річного мешканця Тернопільської області з тілесними ушкодженнями і гематомами на голові. Потерпілий повідомив, що двоє чоловіків побили його та забрали близько 900 грн та телефон марки HTC. Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції Львівської області.

Обстежуючи прилеглі вулиці, патрульні побачили двох чоловіків, які були схожі на розшукуваних і почали одразу втікати. Екіпаж затримав підозрюваних, ними виявилися місцеві мешканці, 27 і 32 років. Останній уже був раніше судимий за грабіж і шахрайство.

Під час поверхневої перевірки у них виявили гроші, телефон аналогічний викраденому та пакет з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на марихуану. На місце викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції. Відкрите кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Потерпілий від надання медичної допомоги відмовився.

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