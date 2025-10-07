Водій втік з місця злочину

Самбірський міськрайонний суд оштрафував Андрія Буцу за те, що він, обігнавши колону військовослужбовців, які йшли з цвинтаря, наїхав на поліцейського. Відповідний вирок винесли 3 жовтня 2025 року.

За матеріалами справи, в день 11 жовтня 2019 року в Самборі Андрій Буца їхав на Opel Omega і виїхав на зустрічну смугу. Цією смугою рухалася колона військовослужбовців з цвинтаря до військової частини з нагоди Дня Захисника України. Колону супроводжувала поліція, і патрульний Володимир Яким зупинив Андрія Буцу за порушення ПДР та зауважив, щоб той їхав позаду колони військовослужбовців. Проте Буца продовжив рух по зустрічній смузі з вищою швидкістю, ледве не наїхавши на військовослужбовців. Військові посунулися праворуч, щоб уникнути ДТП, а Володимир Яким на патрульному авто обігнав правопорушника і перегородив йому дорогу. Поліцейський намагався зупинити водія, використовуючи жезл, проте Андрій Буца не виконав вказівки, продовжив рух і наїхав на поліцейського, після чого втік.

Як йдеться у вироку, 3 вересня 2025 року Володимир Яким та Андрій Буца уклали угоду про примирення – правопорушник має виплатити поліцейському 8500 грн.

Цього ж дня суддя Ігор Пташинський затвердив угоду про примирення та вказану в ній суму для відшкодування Володимиру Якиму. Вирок може бути оскаржений в апеляції.